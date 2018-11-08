В Украине испытали американский локомотив

Источник: Корреспондент.net

В Украине прошли испытания первого локомотива ТЭ33АС Тризуб американской компании General Electric, поставленного для Укрзализныци. Об этом сообщается на сайте Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) в четверг, 8 ноября.

Локомотив выехал с территории завода на станцию Крюков-на-Днепре.

"Локомотив довольно легко, как отметили присутствующие железнодорожники, тронул с места состав из 48 груженых вагонов общим весом 4500 тонн. Далее маршрут поезда пролегает к станции Ромодан", – говорится в сообщении.

Указывается, что в испытаниях участвуют машинисты Приднепровской железной дороги, а также специалисты КВСЗ, General Electric, Украинского научно-исследовательского института вагоностроения. Они отслеживали работу всех систем локомотива.

Сейчас на Крюковском вагоностроительном заводе находятся 15 локомотивов General Electric. Все они в работе на разных стадиях готовности. Последняя партия из семи тепловозов прибыла на предприятие 30 октября.

"Следующие 15 машин из 30, предусмотренных договором, доставят в Украину партиями по пять штук в течение следующих нескольких месяцев", – отметили на заводе.