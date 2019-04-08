В Украине испытали новый контрбатарейный радар

Источник: Корреспондент.net

Контрбатарейный радар 1Л220УК успешно завершил полевой этап государственных испытаний. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает ГК Укроборонпром.

Отмечается, что испытания, которые проходили на одном из полигонов Вооруженных сил Украины, позволили подтвердить тактико-технические характеристики 1Л220УК, который значительно превышает контрбатарейные радары, находящиеся на вооружении ВСУ.

Контрбатарейный радар предназначен для разведки позиций артиллерии противника.

Благодаря мощной радиолокационной станции, которая работает в микроволновом диапазоне, радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов.

"Это позволяет определить на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет. Мощность цифровой фазированной активной решетки 1Л220УК дает возможность разместить контбатарейный радар в нескольких десятках километров от позиции противника и наблюдать за полем боя в секторе до 180 градусов", - сообщили в Укроборонпроме.

В Укроборонпроме отметили, что после успешного завершения госиспытаний запорожское КП НПК Искра готово к серийному производству 1Л220УК для нужд ВСУ.