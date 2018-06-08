В Украине из-за засухи под угрозой 50% зерновых

Источник: Корреспондент.net

Засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере до 50% урожая зерновых.

Согласно результатам проведенного опроса членов ВАР, наиболее пострадали пшеница и ячмень в связи с критически малым количеством осадков на протяжении нескольких месяцев.

"Последний дождь в нашем районе прошел два-три недели назад. И то он был очень слабым, промочил почву не более чем на два-три сантиметра. Это единственный дождь, который был с зимы", – посетовал директор частного агропромышленного предприятия Людмила (Хмельницкая обл.) Николай Гурский, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, потери его хозяйства по пшенице достигнут до 30%, сои – около 20%.

В то же время директор фермерского хозяйства Щедра Садиба-М (Хмельницкая обл.) Александр Бондарь прогнозирует, что если в ближайшее время не пройдут затяжные дожди, он может потерять около 40% урожая пшеницы и 50% сои.

Директор ООО Терра (Днепропетровская обл.) Александр Дорошенко отметил, что потери урожая на его предприятии также могут достичь 50%.

При этом сельхозпроизводители отмечают, что точные суммы убытков можно будет посчитать ближе к моменту сбора урожая.