В Украине изменен порядок проезда перекрестков с круговым движением

Источник: Autocentre.ua

Новый закон утверждает приоритетность кругового движения на территории Украины.

Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в Закон Украины «О дорожном движении» в части Правил дорожного движения. Он регулирует движение транспортных средств по кругу. Отныне на перекрестках, где организовано круговое движение, преимущество имеют те транспортные средства, которые уже движутся по кругу. Именно такая норма действует в странах ЕС. Решение поддержали 234 народных депутата при необходимых 226.

Автор законопроекта Михаил Папиев объяснил, что сейчас далеко не на всех дорогах есть разметка. К тому же, в разных населенных пунктах разные правила проезда перекрестков с круговым движением, котоыре регулируются дорожными знаками и разметкой. А это создает путаницу и приводит к аварийным ситуациям. Новым законом в ПДД Украины устанавливаются единые правила, что поможет уменьшить аварийность на дорогах Украины.