​В Украине изменили правила выдачи водительских прав: стали известны подробности

Источник: Апостроф

Кабинет министров изменил правила выдачи водительского удостоверения для начинающих водителей.

Согласно постановлению №885 от 10 ноября, вместо постоянного удостоверения начинающим водителям теперь будет выдаваться временный документ сроком на 2 года.

По истечении срока его действия замена на постоянные права производится без сдачи экзаменов при условии совершения не более двух административных правонарушений в сфере дорожного движения.

Если гражданин совершил более двух административных правонарушений за указанный период, тогда обмен такого удостоверения осуществляется со сдачей теоретического и практического экзаменов.

Временное удостоверение дает ограниченное право управление транспортным средством, а именно – со скоростью не выше 70 км/ч.