В Украине каждый третий работает в тени

Источник: Корреспондент.net

Каждый третий работник, или около 5 млн человек в Украине работают нелегально. Об этом заявил председатель Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега.

"Международная организация труда проводила оценку уровня теневой экономики, и по результатам оценки, около 50% работников в Украине от официально занятого числа людей работают в тени, а занятых у нас около 10-12 миллионов. То есть, около 5 миллионов или каждый третий работает нелегально", - отметил Чернега.

Он добавил, что работа с нелегальным трудоустройством активно проводится и в 2018 году одним из приоритетных направлений работы службы является снижение уровня теневой занятости.