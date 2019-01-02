В Украине корью заболели более 54 тысяч человек

Источник: Корреспондент.net

В Украине в прошлом году корью заболели более 54 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в среду, 2 января.

Согласно сообщению, от осложнений кори в прошлом году умерло 12 детей и четверо взрослых.

Самые высокие показатели заболеваемости в течение года сохранялись в западных областях: Львовской (11 873 заболевших), Ивано-Франковской (5 617), Закарпатской (4 733), Тернопольской (3 658), Винницкой (3 422) и Черновицкой (3 384).

В ведомстве также напомнили, что прививка – единственный надежный способ защиты от кори.