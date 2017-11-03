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03.11.2017

В Украине курят более 7 млн человек

Источник: КорреспонденТ.net

Количество взрослых курильщиков в Украине на сегодняшний день составляет 7,2 млн человек.

"По сравнению с 2010 годом, 2017-й засвидетельствовал 20%-е относительное сокращение доли населения, которое курит табак каждый день. Это в значительной мере связано с сокращением курения среди мужчин, так как никакого существенного сокращения среди курильщиков-женщин не наблюдалось. Всего по состоянию на 2017 год каждый день курят 7,2 млн взрослых украинцев (35,9% всех взрослых мужчин и 7% всех взрослых женщин)", - говорится в материалах презентации банка.

Всемирный банк считает, что стратегии по налогообложению должны быть сосредоточены, прежде всего, на результатах по здоровью, а уже потом на преимуществах для фискальной сферы.

При этом налоги на табачные изделия сокращают их потребление только тогда, когда они уменьшают экономическую доступность сигарет.

"В Украине экономика стабилизируется, поэтому сигареты станут более доступными для потребителей, что увеличит их потребление, если только темпы роста налогов на табачные изделия не будут еще более высокими", - считают в банке.

По его данным, всего на планете курит 22% взрослого населения, и почти 80% из 1,3 млрд курильщиков в мире проживают в странах с низким и средним уровнем доходов.

При этом учреждение оценивает в 1,4 трлн долларов в год совокупный вред от курения, обращая внимание на снижение продуктивности работы сотрудников и сокращение их общей длительности трудовой деятельности, вызывая хронические заболевания и преждевременную смерть.

В результате курение препятствует развитию человеческого капитала и влечет за собой дополнительные расходы на здравоохранение.

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