В Украине массово блокируют банковские карты

Источник: Корреспондент.net

Несколько банков начали блокировать платежные карты украинцев. Счета обещают разблокировать, когда клиент предоставит сотруднику банка паспорт и идентификационный код.

Клиенты разных банков жалуются, что в один момент неожиданно для себя обнаружили, что их платежная карточка заблокирована.

В частности, об этом заявляют клиенты Укргазбанка, Ощадбанка и ПриватБанка.

Правда, в случае с Приватом, клиенты отмечают, что получали извещения с просьбой прийти в банк заранее или отправить скан копии необходимых документов online. Другие же банки вопросом уведомления своих клиентов, видимо, не задавались.

Тем временем в Укргазбанке журналистам подтвердили, что действительно начали проверки своих клиентов. Но отмечают, что это не их прихоть, а требование НБУ.

"В связи с постановлением №417 мы должны ежегодно проверять данные клиентов. Поэтому, если человек не явится в банк, мы действительно заблокируем его счет", - отметили в Укргазбанке.

О том, что идет такая проверка, сообщили еще в нескольких банках.

По словам советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Куща, требование НБУ о проверке клиентов вступило в силу еще в 2015 году, но сейчас банки начали активнее его выполнять. Одной из причин, которая заставила финучреждения активно проверять своих клиентов, стала борьба с "дропами" и фейковыми ФЛПами. В последнее время эти явления обрели широкий масштаб", - отмечает Кущ.

"Дропы" - это сленговое опредение людей, которые продают преступным группировкам свои банковские карты (вместе с SIM-картой) и право на их использование.

Наравне с этим, по словам Куща, в Украине активно продаются "фейковые ФЛП" (физическое лицо предприниматель). "Принцип схемы такой-же, как и с банковскими картами. Человек оформляет на себя ФЛП и пишет доверенность о передаче прав на осуществление всех операций, включая банковский счет", - отмечает Кущ.