В Украине могут запретить трансляцию Чемпионата мира по футболу-2018

Источник: Українські новини

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендует Раде принять проект постановления №8343 о запрете трансляции Чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России.

Об этом сообщила первый заместитель главы комитета Ольга Червакова (фракция "Блок Петра Порошенко") на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу", - написала Червакова.

Авторами документа являются глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко, заместитель главы депутатской фракции РП Андрей Лозовой, глава депутатской фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк и Игорь Мосийчук от фракции РП Олега Ляшка.

Депутаты предлагают признать, что трансляция в Украине Чемпионата мира по футболу в России нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Россией части территории Украины.

На этом основании, согласно положениям закона "О телевидении и радиовещании", украинские телерадиоорганизации не будут осуществлять трансляцию мероприятий, которые будут проходить в России в рамках ЧМ-2018.