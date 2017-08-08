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08.08.2017

В Украине можно будет жениться онлайн

Источник: КорреспонденТ.net

В Украине до конца 2017 года заработают сервисы, которые позволят жениться онлайн и регистрировать детей. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, сейчас наибольшей популярностью пользуется электронная услуга по открытию ФЛП. В то же время Гройсман отметил, что до конца года в стране заработает ряд других полезных сервисов.

"Внедрение электронных услуг – один из приоритетов правительства, поэтому Государственное агентство по вопросам электронного управления плодотворно работает в этом направлении. До конца года планируется ввести еще ряд онлайн-сервисов. В частности, регистрация ребенка и брака онлайн", – сообщил он.

Кроме этого, Гройсман посоветовал украинцам оформлять электронную подпись

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