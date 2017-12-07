В Украине набирает обороты новая суицидальная игра

Источник: Українські новини

Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба обеспокоен появлением новой интернет-игры "Красная сова", пропагандирующей самоубийство. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"В Украине набирает обороты новая суицидальная игра "Красная сова". Принцип игры такой же, как и в печально известных "Синих китах", - написал Кулеба.

По его словам, детей заманивают в игру, присылая им ссылку, по которой нужно перейти.

Несмотря на то, что переход по ссылке выдает ошибку, "кураторы" узнают ориентировочный адрес, где проживает участник.

"А потом, если ребенок отказывается выполнять какое-то задание, его шантажируют, что знают адрес и приедут к нему на "разборки", - сообщает детский омбудсмен.

Также Кулеба сообщил, что основная задача участника - постоянно быть в сети, моментально отвечать на сообщения кураторов, а также смотреть психоделическое видео.

По его словам, одной из жертв суицидальной игры стала 14-летняя киевлянка, которую через несколько дней после исчезновения нашли в Умани Черкасской области.

"Знакомые девушки сообщили, что она была в отчужденном состоянии, с порезами на руках, полностью разобранным на детали телефоном и инструкцией в кармане для дальнейших действий", - отметил Кулеба.

В Украине набирает обороты новая суицидальная игра. Фото: facebook.com/up.z.prav.dytyny

Омбудсмен призвал родителей следить за поведением детей и при появлении признаков участия в подобных играх и сообществах в Интернете установить контакт с ребенком и помочь ему выйти из игры или обратиться к психологу.