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01.01.2018

В Украине начал действовать закон о госбюджете на 2018 год

Источник: 112.ua

Закон Украины №2246-VIII "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" (проект 7000) опубликован в газете "Голос Украины" от 30.12.2017 г. № 249-250 (6754-6755) и вступает в силу с 1 января 2018 года.

Так, предельный объем дефицита госбюджета в 2018 году предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП, что соответствует программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Предельный объем госдолга установлен в размере 1 трлн 999,3 млрд грн грн, что будет составлять 60% ВВП.

Плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд грн.

Поступления от приватизации прогнозируются в объеме 21,3 млрд грн.

Размер прожиточного минимума вырастет на 9%, минимальной заработной платы - на 16,3%. Так, с 1 января 2018 года размер минимальной зарплаты составляет 3723 грн.

Расходы на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временной помощи детям и пособия по уходу за инвалидом I или II группы предусмотрены в сумме 59,9 млрд грн.

На предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в бюджете предусмотрено 71 млрд грн.

Объем образовательной субвенции учтен в сумме 61,7 млрд грн, медицинской субвенции - 57,4 млрд грн.

В 2018 году создан государственный дорожный фонд с объемом расходов в 32,9 млрд грн. Всего на развитие дорог предусмотрено направить 47,7 млрд грн.

На функционирование Фонда энергоэффективности предусмотрены средства в сумме 1,6 млрд грн, еще 0,4 млрд грн - на реализацию Государственной целевой экономической программы по энергосбережению.

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