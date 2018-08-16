Найти

16.08.2018

В Украине начало работу Госбюро расследований

Источник: Корреспондент.net

В центральном аппарате Государственного бюро расследований Украины (ГБР) начали работу 42 победителя конкурса – главные и ведущие специалисты управлений и отделов правового обеспечения, международного сотрудничества и внешних коммуникаций, режимно-секретной работы и защиты информации, внутреннего аудита, кадровой работы и государственной службы и других. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 16 августа.

Согласно сообщению, первые сотрудники Госбюро приняли присягу государственного служащего.

"Я не обещаю, что будет легко. И думаю, каждый из вас пришел сюда, чтобы построить новый правоохранительный орган, которым вы будете гордиться, которым будут гордиться ваши семьи, ваша страна. В подследственноси ГБР – высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов, те, кто совершил военные преступления. Это люди, которые имеют возможность избежать наказания, но ГБР должно сломать эти стереотипы. Наша миссия – привлечение виновных к ответственности, несмотря на их должности, связи и ресурсы", – отметил директор бюро Роман Труба.

Всего определили 180 победителей конкурса на должности в центральном аппарате: 54 государственных служащих и 126 следователей, которые уже начали проходить специальную проверку.

В полном объеме работа Госбюро будет запущена осенью, но для этого понадобится координация усилий с другими госорганами, в первую очередь – с правительством, отметил Труба.

"В ближайшее время будут назначены сотни следователей, которые начнут первые уголовные расследования. Кроме того, сейчас работает конкурсная комиссия, которая проводит отбор на все территориальные управления. По окончании этого отбора мы сможем говорить о полноценном начале работы Государственного бюро расследований", – добавил он.

Новости раздела
Украина
16.08.2018
В Николаевской области вспыхнул лесной пожар
После ликвидации возгорания на площади в 100 кв. м лесного массива в районе села Бузское в ГСЧС начали поступать сообщения о новом пожаре.
Украина
16.08.2018
Пенсионный фонд почти рассчитался с казначейством
Пенсионный фонд Украины вернул 80% займов, взятых из Единого казначейского счета в 2018 году.
Украина
15.08.2018
Неизвестные заблокировали работу и.о ректора НМУ им. Богомольца Кучина
В среду Кучин не смог попасть на свое рабочее место
Украина
15.08.2018
В Закарпатской области двух детей дважды пытались незаконно вывезти за границу
Гражданку Украины вместе с детьми передали сотрудниками Ужгородского ОП ГУНП Украины в Закарпатской области
Украина
15.08.2018
Реальные зарплаты украинцев выросли
Индекс реальной заработной платы за январь-июнь 2018 года по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 112%.
Украина
15.08.2018
США призвали Россию вывести свои силы из Украины
ОБСЕ зафиксировала четыре новые российские электронные системы ведения войны на Донбассе. РФ должна вывести свои силы из Украины, заявили в Госдепе.
Украина
14.08.2018
Киев готов менять сепаратистов на политзаключенных
Украина готова помиловать причастных к войне на Донбассе в обмен на украинских политзаключенных, заявила Геращенко.
Украина
14.08.2018
ГПУ показала, что нашли в камерах торнадовцев
Генеральная прокуратура Украины показала фото найденных якобы в камерах торнадовцев флагов со свастикой, алкоголя, молотков и бит.
Украина
14.08.2018
За день на Донбассе зафиксировано 19 обстрелов
Дважды за день сепаратисты стреляли из тяжелого вооружения. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Украина
14.08.2018
За неделю корью в Украине заболели 771 человек
Всего с начала 2018 года корью в Украине заболело 28 889 человек – 11 738 взрослых и 17 151 ребенок.
Украина
14.08.2018
В Украине улучшились экономические настроения
В третьем квартале 2018 года индикатор экономических настроений в Украине достиг 109,6%, рассчитал Госстат.
Украина
13.08.2018
Сын Стуса отказался сотрудничать с создателями фильма об отце
Дмитрий Стус сообщил, что авторы фильма о его отце нарушили все предварительные договоренности
Украина
13.08.2018
В начале сентября в Украину прибудет миссия МВФ
Будут обсуждаться вопросы предоставления финансовой помощи от МВФ для поддержки политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в Украине
Украина
13.08.2018
Трамп одобрил выделение Украине $250 млн на усиление безопасности в 2019
Документом предусмотрено выделение Министерству обороны США 250 млн долларов для предоставления помощи Украине по безопасности
Украина
13.08.2018
Украина упала в рейтинге производителей оружия
Лидерами рейтинга являются американские компании Lockheed Martin и Raytheon Company, а также британская BAE Systems.
Украина
13.08.2018
В Украину перевели в разы больше денег, чем вывели
Сумма переводов в Украину в первом полугодии составила 1,209 млрд долл., что в девять раз больше объема переводов из страны в сумме 140 млн долл.
Украина
13.08.2018
Под Киевом незаконно удерживают людей - омбудсмен
Пациенты рассказали, что попали в реабилитационный центр против своей воли, большинство из них помещены сюда по инициативе родственников.
Украина
12.08.2018
Укроборонпром создаст пять групп предприятий - СМИ
На базе Укроборонпрома создаются пять групп предприятий, условно названных кластерами, к работе которых активно подключаются частные предприятия ОПК.
Украина
12.08.2018
В Запорожской области на трассе мужчина обстреливал проезжающие машины
Полицейские установили, что гладкоствольное охотничье ружье злоумышленник похитил из гаража односельчанина.
Украина
12.08.2018
На Днепропетровщине нашли 500-киллограммовую бомбу
Бомбу уничтожили путем контролируемого подрыва. Дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено.
Украина
12.08.2018
Ситуация на Донбассе: за день ранены двое военных
Противник обстрелял Крымское, Водяное и Лебединское с минометов калибром 120 и 82 мм.
Украина
11.08.2018
Экс-премьер Крыма заявил об ограблении и избиении
Франчук был главой крымского правительства с 1994 по 1996 год, а с 1995 по 2006 год - народным депутатом Верховной Рады.
Украина
11.08.2018
Скандал вокруг фильма Стус: авторы вернут сцену
Кадры с Медведчуком были вырезаны, чтобы не стать "политическим инструментом", пояснила съемочная группа.
Украина
11.08.2018
Турция хочет рассчитываться с Украиной в нацвалюте
Анкара предлагает своим крупнейшим торговым партнерам избавиться от "оков" американского доллара.
В Николаевской области вспыхнул лесной пожар | Британская группа сняла клип в Чернобыле