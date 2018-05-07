В Украине начался дополнительный период регистрации на ВНО

Источник: Українські новини

В Украине начался дополнительный период регистрации на ВНО-2018. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания продлится до 21 мая.

Право на регистрацию в этот период имеют:

- участники антитеррористической операции, лица, проживающие на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, и поэтому не могли зарегистрироваться в основной период. Таким лицам до пакета регистрационных документов нужно приложить заявление о предоставлении возможности пройти внешнее независимое оценивание во время дополнительной сессии, а также копию документа, удостоверяющего соответствующий статус (копию удостоверения участника боевых действий, копию справки о непосредственном участии в антитеррористической операции, копию паспорта гражданина Украины (или одного из родителей / опекунов и т.д.);

- лица, осужденные к лишению свободы или взятые под стражу; всю необходимую информацию о процедуре внешнего независимого оценивания такие лица могут получить у представителя администрации учреждения исполнения наказаний, на которого возложена ответственность за организацию и проведение внешнего независимого оценивания;

- лица, которые в 2018 году должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (для участия в дополнительной сессии на тестирование по учебным предметам, результаты внешнего оценивания по которым будут им засчитаны как оценки государственную итоговую аттестацию).