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28.11.2017

В Украине начинается продажа новогодних елок: Названа цена

Источник: 112.ua

Государственные лесохозяйственные предприятия начинают реализацию новогодних елок, которые заготавливаются на специальных плантациях или во время проведения рубок формирования и оздоровления лесов. По Украине средняя цена составляет около 60 грн за погонный метр. Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства.

В этом году государственными лесохозяйственными предприятиями запланировано реализовать около 550 тыс. шт. новогодних елок. Если остаются срубленные нереализованные новогодние елки, тогда их отдают в детские сады, школы, для украшения церквей на рождественские праздники.

Ценовая политика на новогодние елки в 2017 году остается в среднем на уровне прошлого года. По Украине средняя цена составляет около 60 грн за погонный метр.

"Каждый гражданин может лично ознакомиться с объемами, местами реализации, ценами на новогодние елки на сайтах областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов", - сообщил заместитель главы ведомства Владимир Бондарь, отметив, что граждане могут покупать елки прямо в государственных лесхозах.

"Это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Кроме того, лесхозы будут организовывать розничную торговлю елками на торговых точках, площадках, ярмарках и рынках областных, районных центров и других населенных пунктов", - добавил чиновник.

 

Бондарь добавил, что уже второй год подряд ряд лесхозов, в частности в Закарпатской, Житомирской, Волынской и других областях, активно практикует реализацию живых елок в горшках, которые потом можно будет высадить в открытый грунт.

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