В Украине начинают фотофиксацию нарушений ПДД

Источник: Корреспондент.net

В Украине с понедельника, с 8 октября, в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройства измерения скорости TruCam. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции на своей странице в Facebook.

Устройства TruCam будут использоваться только с размещением дорожных знаков, сообщающих о фото - видеофиксации нарушений, на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности. В этих местах будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.

В течение первой недели полиция будет использовать TruCam в пилотном режиме. В полиции отмечают, что устройство содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любую корректировку данных.