В Украине намекнули на серьезный ответ на оружие России в Крыму

Источник: Апостроф

Наличие зенитно-ракетных комплексов С-400 в оккупированном Российской Федерацией Крыму не спасет Москву, если будет решен вопрос насчет существенных боевых действий, к которым будут привлечены не только Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Об этом в интервью заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

По его словам, развертывание С-400 в Крыму - это отражение общей стратегии насыщения полуострова всеми образцами вооружений, которые Россия смогла произвести за это время.

"Вопрос Крыма и контроля Крыма, в частности, российскими бомбардировщиками Су-24, которые могут быть оснащены ядерными боезарядами, и кораблями с ракетами класса "Колибри", которые способны достать пол-Европы - это лишь то, что Российская Федерация реализует на полуострове концепцию, уже реализованную в других регионах", - сказал Згурец.

Он подчеркнул, что Россия обеспечивает недопущение любых военных сил противника, к которым россияне относят и Украину, и государства-члены НАТО, в частности Турцию, накрывая Крым мощным противовоздушным колпаком. Таким образом Москва хочет полностью нивелировать наименьшие риски для себя во время развертывания боевых действий в акватории Черного моря или коридорах, которые пересекают Крым.

"Это концепция, которая реализуется россиянами и в других местах, ее основу составляет усиление ключевых регионов за счет систем противовоздушной обороны, к которым мы относим С-400. Это не удивляет наш Генеральный штаб, не удивляет военных экспертов, это очередная констатация того факта, что нужно искать варианты борьбы с врагом асимметричными мерами. И я думаю, что такие меры разрабатываются", - подытожил эксперт.