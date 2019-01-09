В Украине насчитали 1500 дезертиров за четыре года

Источник: Корреспондент.net

Военная прокуратура открыла с 2014 года более 11 000 уголовных производств за самовольное оставление службы и уклонение от службы.

"Информирую, что в соответствии со статистической отчетности, в течение 2014-2018 годов (по состоянию на сентябрь 2018) следователями военных прокуратур завершено досудебное расследование по направлению в суд 11292 обвинительных актов по признакам преступлений, предусмотренных статьями 407 (самовольное оставление места несения службы - ред .), 408 (дезертирство - ред.), 409 (уклонение от службы - ред.) УК по 11316 человек", - говорится в ответе.

Из них 1500 обвинительных актов касаются именно совершение дезертирства.

Кроме того, в суд направлено 66 ходатайств для освобождения от уголовной ответственности в отношении 66 человек.