В Украине насчитали более 150 тысяч айтишников

Источник: Корреспондент.net

За год количество ІТ-специалистов в Украине, зарегистрированных как предприниматели, выросло на 23% и составило 154 тысячи человек (125 тысяч годом ранее).

Отмечается, что рост произошел по всем видам деятельности и почти во всех регионах страны. Однако более половины новых ІТ-ФЛП приходится на Киевскую, Харьковскую и Львовскую области.

Основным видом деятельности ІТ-ФЛП остается Компьютерное программирование - по такому коду зарегистрировано 102 тысяч специалистов.

Также популярны Консультирование по вопросам информатизации (24 тыс.) и Обработка данных (почти 19 тыс.). Последний за год вырос почти на четверть.

В прошлом году количество ІТ-специалистов росло во всех регионах страны, за исключением Крыма (количество зарегистрированных там айтишников за год уменьшилось на 1%).

Лидерами по темпам роста в 2018 году стали небольшие области. Наибольший прирост количества ІТ-ФЛП зафиксирован в Черкасской, Полтавской и Хмельницкой областях, где количество зарегистрированных айтишников возросло на треть (28%).

Наименьший прирост количества ІТ-специалистов прогнозируемо состоялся в Донецкой и Луганской областях, хотя даже они, несмотря на сложную военно-политическую ситуацию, продемонстрировали рост (на 12% и 8% соответственно).

Также меньше других регионов были темпы прироста в Херсонской (16%), Николаевской (17%) и Закарпатской областях (18%).

Несмотря на очень разные темпы прироста ІТ-специалистов в различных регионах, рейтинг областей по количеству айтишников почти не изменился: только Полтавской области удалось опередить Житомирскую по количеству ІТ-ФЛП, а Ровенской - Херсонскую.

Несомненным лидером по количеству ІТ-специалистов остается Киев и Киевская область — здесь зарегистрировано почти 30% всех ІТ-ФЛП.

На втором месте остается Харьковская область (там зарегистрировано 14% всех ІТ-специалистов). На третьем, как и год назад, - Львовская (10%).

При этом 75% ІТ-специалистов зарегистрировано в крупных городах с населением более 100 тысяч жителей (фактически, это уровень областных центров).

Доля женщин среди ІТ-специалистов растет, хотя и очень медленно: в прошлом году среди ІТ -ФЛП было 24% женщин, а в этом году - 25%.