В Украине насчитали почти 300 тысяч рабов

Источник: Корреспондент.net

В Украине насчитывается 286 тысяч людей, живущих в условиях современного рабства. Об этом свидетельствуют данные Глобального индекса рабства, опубликованные на сайте организации.

Отмечено, что Украина оказалась на 49 позиции из 167 стран мира в рейтинге распространенности современного рабства.

Согласно данным из таблицы, приблизительная доля тех, кто живет в Украине в условиях современного рабства, составляет 6,41 на 1000 человек.

Как сообщается, среди стран Европы и Центральной Азии Украина оказалась на пятом месте среди стран с самым высоким уровнем современного рабства, где Беларусь - на первом, а Россия - на восьмом. Согласно данным в таблице по регионам мира, абсолютное количество жертв этого явления в Украине составляет 301 тысячу.

При этом отмечается, что реагирование украинского правительства на это явление соответствует среднему уровню среди всех исследуемых стран.

В свою очередь соседняя Россия в глобальном рейтинге оказалась на 64 месте. На первом месте - Северная Корея, где самая высокая распространенность современного рабства в мире, причем один из каждых десяти граждан КНДР пострадал от этой практики.

В докладе определяется современное рабство как рабство, а также торговля людьми, принудительный труд, долговая кабала, принудительный или рабский брак, а также продажа и эксплуатация детей.