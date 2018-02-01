В Украине нашли фермы для майнинга криптовалют: Средства дальше перечисляли в ОРДЛО

Источник: 112.ua

В Украине нашли фермы для майнинга криптовалют, которые впоследствии перечисляли средства в ОРДЛО для финансирования незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге.

"Сегодня до обеда закончен ряд обысков в Киеве, Киевской области и в Черкассах, по результатам которых была прекращена деятельность, связанная с использованием оборудования для добычи криптовалют, часть средств с которых через электронные кошельки "Киви" и "Яндекс-деньги", которые официально запрещены на территории Украины, направлялись для финансирования незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" именно для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов", - заявил Матиос.

Фермы для майнинга криптовалют были обустроены в складских помещениях. По словам Матиоса, изъятая техника будет осмотрена и направлена на экспертизу. Приблизительную стоимость изъятого оборудования оценили в 4 млн долл.

"На одном из предприятий города Киева, в частности ПАО "Квазар", на нескольких площадках нескольких этажей было обнаружено и изъято (и сейчас заканчивается документальное процессуальное оформление) более 400 "ферм" для майнинга криптовалют, более тысячи блоков питания, более 1000 видеокарт, около 1500 жестких дисков, 500 материнских плат, ноутбуки, системные блоки, документы, в том числе подтверждающие перечисление средств на территорию РФ", - заявил Матиос.

Матиос добавил, что фермы были нелегально подключены к электроэнергии.

"В ходе обыска по месту фактического расположения "ферм", в том числе в Черкассах, установлена несанкционированная врезка в общую сеть электроэнергии, так называемые электронные счетчики, по результатам которого зафиксирована неоплата за использованную электроэнергию, которая составляет до 800 тыс. грн за месяц", - заявил Матиос.

Расследование проводилось в течение прошлого года. Следствием установлено лицо, которое организовало это производство.

"Получены данные о круге лиц, которые способствовали незаконному ввозу товаров двойного назначения. Сейчас принимаются меры для установления местонахождения организатора этой незаконной сделки, а также его доставки в органы досудебного расследования", - заявил Матиос.