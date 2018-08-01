В Украине нашли стоянку, которой 15 тысяч лет

Источник: Корреспондент.net

Вблизи Ровно в урочище Бармацком украинские и немецкие археологи нашли стоянку периода палеолита. Возраст ее составляет почти 15 тысяч лет. Об этом сообщил телеканал UA: Рівне.

По словам директора Института археологии Национальной академии наук Украины Виктора Чубая, при раскопках были найдены наконечники для метательного, которыми древние люди охотились на животных, по большей части, на северных оленей.

Также находят кремниевые орудия труда, украшения из раковин и орудия производства.

До конца августа в местности будут продолжены раскопки. При этом исследовать данную территорию намерены на протяжении двух лет.

Обнаруженные на месте раскопок артефакты будут переданы после изучения в Ровенский краеведческий музей.