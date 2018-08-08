В Украине не хватает трети судей

Источник: Українські новини

По состоянию на 17 июля 2018 года в Украине оставались вакантными 2548 должностей судей. Об этом говорится в ответе на информационный запрос редакции ИА Українські Новини, полученный агентством из Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

"По данным учета Комиссии по состоянию на 1 июля 2018 общее количество должностей судей в судах - 8082, фактическое количество работающих судей - 5550", - говорится в информации Высшей квалификационной комиссии судей.

При этом, в данном сообщении указано, что информация о количестве работающих судей была предоставлена без учета 118 судей, которые не переведены в другие суды из ликвидированных районных судов города Херсона, высших специализированных судов и Верховного Суда Украины, а также 23 судей местных общих судов Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые не обратились в Комиссию с заявлениями о переводе в другие суды.