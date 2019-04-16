В Украине неэффективно использовали более 400 млн на ремонт дорог

Источник: Корреспондент.net

На протяжении двух последних лет на строительство, реконструкцию и ремонт дорог общегосударственного значения в Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях было неэффективно использовано 410 млн грн. Об этом накануне сообщила Счетная палата.

Указано, что общий объем финансирования из государственного бюджета дорожных работ в Украине в течение 2017-2018 годов составил более 25 млрд грн. Из них Днепропетровской области было выделено почти 893 млн грн (3,5%), Закарпатской – около 833 млн грн (3,3%) и Хмельницкой – почти 617 млн грн (2,4%).

"Аудит установил, что из общего объема бюджетных средств, выделенных этим областям, 11,3 млн грн использованы с несоблюдением требований законодательства, 399,2 млн грн – непродуктивно и 11,2 млн грн – нерезультативно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной этого является несвоевременное и неполное принятие управленческих решений Укравтодором и службами автомобильных дорог этих областей.

По результатам аудита Счетная палата рекомендует правительству обеспечить достаточное финансирование дорожных работ и первоочередное финансирование объектов, на которых начато строительство и ремонт, в Днепропетровской (М-18, М-04), Хмельницкой (Н-03) и Закарпатской (Н-09) областях.