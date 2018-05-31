В Украине незаконно находятся 317 тысяч автомобилей на иностранных номерах

Источник: Українські новини

Государственная фискальная служба (ГФС) констатирует, что в Украине незаконно находятся 317 тыс. автомобилей с иностранными номерами.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГФС.

Отмечается, что по состоянию на 26 апреля текущего года количество авто с иностранными номерами, которые были ввезены в Украину в режиме "транзит", составило 469 218 автомобилей, при этом в режиме "временного ввоза" на таможенную территорию страны было ввезено 2 751 022 автомобиля.

Количество автомобилей, которые были ввезены в режиме "транзит" и фактически находятся в Украине, - 113 233 автомобиля, при этом с нарушением сроков - 110 411 автомобилей.

Количество автомобилей, которые были заехали в режиме "временного ввоза" и фактически находятся в Украине, - 364 208 автомобилей, из которых с нарушением сроков - 207 483 автомобиля.

Количество всех ввозимых автомобилей с иностранными номерами в режиме "транзит" до конца апреля 2018:

Количество автомобилей с иностранными номерами, которые заехали в режиме "временного ввоза":