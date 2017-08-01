Найти

01.08.2017

В Украине объединяются два банка

Сегодня состоялось собрание акционеров Индустриалбанка и Экспресс-банка, на котором был утвержден план их слияния. Определился и состав правления объединенного банка, сообщает пресс-служба Индустриалбанка.

"Решением акционеров будет проведена реорганизация Экспресс-банка с присоединением его к Индустриалбанку. Благодаря упрощенной процедуре, определенной законом Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков, процесс будет пройден в более короткие сроки", – говорится в сообщении.

 

Председателем правления объединенного банка утвержден Михаил Букреев. Состав правления будет сформирован из представителей двух банков. В него войдут Владислав Дидовец, Артем Лазня, Влад Верченко, Инна Завадская и Ирина Марьянко.

Собственный капитал объединенного банка составит 1,352 млрд гривен, активы — 4,024 млрд гривен, а количество отделений возрастет до 125.

Согласование плана реорганизации получено от НБУ 14 июля 2017 года.

Новости раздела
Украина
01.08.2017
Транзит газа из России через Украину побил рекорд
Из России Украина не импортирует газ уже 613 дней.
Украина
01.08.2017
Группа бабушек на рейсе в Будапешт удивила соцсети
Фотографии из Борисполя активно обсуждают украинские пользователи Facebook.
Украина
01.08.2017
Украина договаривается о безвизе с 14 странами
Украинские дипломаты ведут переговоры с государствами Азии и Америки.
Украина
01.08.2017
ЦИК: На выборы президента нужны миллиарды
Утвержден ориентировочный объем расходов с учетом возможных двух туров.
Украина
31.07.2017
Госкино выделит на съемки "Захара Беркута" 30 миллионов
Старт съемок исторической драмы намечен на 2018-й год.
Украина
31.07.2017
Украина договорилась о поставках угля из США
Первая партия американского антрацита объемом 85 тысяч тонн будет поставлена в начале сентября.
Украина
31.07.2017
В Украине вновь выросли долги по зарплате
Почти половина зарплатных долгов приходится на Донбасс.
Украина
31.07.2017
Киев назвал ничтожным закон Путина о гражданстве
В МИД Украины считают этот документ свидетельством полного пренебрежения международного права со стороны государства-агрессора.
Украина
31.07.2017
Украинские морпехи поехали на учения в Болгарию
Военнослужащие будут участвовать в маневрах до 11 августа.
Украина
31.07.2017
СМИ: В Киеве снесли фастфуд с посетителями
Утверждается, что один человек пострадал.
Украина
30.07.2017
Порошенко об Айвазовском: Наше наследие
Президент призвал уважать "наше наследие", говоря о юбилее художника.
Украина
29.07.2017
Комментарий: Жест примирения из Киева - не отказ от Донбасса
Для того, что остановить конфликт в Донбассе, одна из сторон должна решительно сделать первый шаг. Только лишь предложения о перемирии недостаточно, считает Кристиан Триппе.
Транзит газа из России через Украину побил рекорд | На Донбассе три поселка подключили к электроснабжению