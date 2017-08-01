В Украине объединяются два банка

Сегодня состоялось собрание акционеров Индустриалбанка и Экспресс-банка, на котором был утвержден план их слияния. Определился и состав правления объединенного банка, сообщает пресс-служба Индустриалбанка.

"Решением акционеров будет проведена реорганизация Экспресс-банка с присоединением его к Индустриалбанку. Благодаря упрощенной процедуре, определенной законом Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков, процесс будет пройден в более короткие сроки", – говорится в сообщении.

Председателем правления объединенного банка утвержден Михаил Букреев. Состав правления будет сформирован из представителей двух банков. В него войдут Владислав Дидовец, Артем Лазня, Влад Верченко, Инна Завадская и Ирина Марьянко.

Собственный капитал объединенного банка составит 1,352 млрд гривен, активы — 4,024 млрд гривен, а количество отделений возрастет до 125.

Согласование плана реорганизации получено от НБУ 14 июля 2017 года.