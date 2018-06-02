В Украине объявили 5 уровень пожарной опасности

Источник: Корреспондент.net

На выходных по всей территории Украины будет наблюдаться высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 2 июня.

"2-4 июня в Украине чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - указывается в сообщении спасателей.

Единственным исключением станет Карпатский регион, где пожарная опасность несколько ниже.

Также спасатели сообщили об изменении гидрологической ситуации на водоемах Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 3-4 июня на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается дождевой паводок с подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями по состоянию на 8 часов 1 июня. В бассейнах Прута и Серета при очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза схода селевых потоков", - предупредили в ГСЧС.