В Украине объявлена высокая пожарная опасность

Источник: Корреспондент.net

В Украине на два дня, 22-23 октября, объявили чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в воскресенье, 21 октября.

Как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

В то же время, по прогнозам синоптиков, завтра 22 октября, на большей части территории будет сухо и солнечно. Дожди ожидаются на востоке, местами сильные.

Небольшой дождь возможен в Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях. На остальной территории без осадков, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью будет на уровне +2…6 градусов, днем ожидается +8…10. Теплее будет в южных и восточных областях, днем там ожидается до +17 градусов.

В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха ночью составит +2…4 градуса, днем воздух прогреется до +10…12.