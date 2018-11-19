В Украине оценили объемы запасов сланцевого газа

Источник: Корреспондент.net

Добыча в Украине сланцевого газа увеличит ресурсную базу в пять раз - до 4 триллионов кубометров газа. Об этом заявил глава Укргаздобычи Олег Прохоренко во время форума Украинская энергетическая неделя в Киеве в понедельник, 19 ноября, сообщает УНИАН.

"На наших месторождениях есть залежи, которые не были ранее задействованы. Это те залежи, которые обеспечили США газовую революцию... В Украине ресурсная база оценивается в 800 миллиардов кубометров, но если Украина сможет добывать газ из нетрадиционных залежей, это позволит в 5 раз увеличить ресурсную базу", - сказал Прохоренко.

Он также отметил, что компания уже начала пилотные проекты по разработке нетрадиционных залежей.

Отметим, во время визита в Украину министр энергетики США Рик Перри заявил, что Украина располагает большими природными ресурсами и может стать "европейским Техасом".