В Украине ограничили движение в двух областях

Источник: Корреспондент.net

В связи с резким ухудшением погодных условий (сильными снегопадами) во Львовской и Закарпатской областях ограничили движение автотранспорта. Меры приняты для недопущения пробок и оперативной расчистки дорог от снега, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, с 17.00 воскресенья, 3 декабря, ограничено движение для грузового транспорта на всех автодорогах государственного и местного значения общего пользования во Львовской области.

А с 17.30 временно вводится ограничение движения крупногабаритных транспортных средств на автодороге общего пользования Киев-Чоп в пределах Закарпатской области.

Спасатели призывают водителей воздержаться от путешествий, а для движения через перевалы оборудовать колеса авто цепями противоскольжения.