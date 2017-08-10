Найти

10.08.2017

В Украине от эпидемии АЧС погибли 130 тысяч свиней

Источник: КорреспонденТ.net

Общие потери поголовья с 2012 года, когда африканская чума свиней (АЧС) впервые зарегистрирована в Украине, достигли 130 тысяч свиней. Такие данные озвучила Ассоциация свиноводов Украины.

Только с начала 2017 года потери поголовья составили 10 тысяч свиней. Также за январь-июнь в стране зафиксировано 92 случая АЧС в разных регионах. Этот показатель превысил антирекорд 2016 года – 91 вспышка.

Согласно данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на конец июля этого года компенсация стоимости изъятых в случае АЧС свиней превысила 16 млн гривен.

Кроме того, на карантинные мероприятия с 2012 года израсходовано более 14 млн гривен.

Убытки специализированных свиноводческих хозяйств оцениваются более чем в 125 млн гривен.

Новости раздела
Украина
10.08.2017
"Сказали без виз!" Ромы устроили цирк на границе
Восемь человек ромской национальности попытались пройти госграницу без документов.
Украина
10.08.2017
ВНО: Почти 300 абитуриентов набрали высший балл
Больше всего абитуриентов с 200 баллов в Киеве.
Украина
10.08.2017
В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной
Желающие почтить память Ирины Бережной не поместились в Трапезной церкви.
Украина
10.08.2017
Из-за жары в Киеве ожидают метеорологическую дымку
Вернувшаяся жара принесет в столицу и смог.
Украина
09.08.2017
Возврат к диктатуре или мировая практика: Как отреагировала общественность на предложение "паспортизации" абонентов
В Украине уже четвертый раз пытаются ввести норму о обязательной "паспортизации" абонентов. Мнение общественности разделилось: кто-то увидел в таком предложении возврат к временам Януковича, кто-то - приближение к мировой практике
Украина
09.08.2017
Гройсман дал три миллиона пострадавшим евромайдановцам
Помощь дадут участникам событий, получивших тяжкие и средней тяжести травмы.
Украина
09.08.2017
В Киеве на взятке в $600 тысяч задержали чиновника
Арбитражный управляющий требовал взятку за участие в аукционе.
Украина
09.08.2017
Главе Укравтодора подняли зарплату на 900%
Славомиру Новаку выплатили премию, надбавку за интенсивность и надбавку за особо важную работу.
Украина
09.08.2017
В Днепре выбрали логотип города
Вместо набравшей большое количество голосов "ракеты" комиссия выбрала другой логотип.
Украина
09.08.2017
Савченко предложила закрыться от РФ полем Теслы
Нардеп раскритиковала "Стену Яценюка" и озвучила свой вариант.
Украина
08.08.2017
Порошенко поручил разработать план празднований 1030-летия крещения Киевской Руси
План мероприятий должны разработать при участии религиозных организаций и общественных объединений
Украина
08.08.2017
С начала года Россия "заслала" в Украину почти три десятка "воров в законе", - Князев
В МВД сообщают, что только за первую неделю проведения операции "Мигрант" 91 иностранца уличили в совершении уголовных преступлений
"Сказали без виз!" Ромы устроили цирк на границе | Задержана жена одного из глав ДНР - СБУ