В Украине от эпидемии АЧС погибли 130 тысяч свиней

Источник: КорреспонденТ.net

Общие потери поголовья с 2012 года, когда африканская чума свиней (АЧС) впервые зарегистрирована в Украине, достигли 130 тысяч свиней. Такие данные озвучила Ассоциация свиноводов Украины.

Только с начала 2017 года потери поголовья составили 10 тысяч свиней. Также за январь-июнь в стране зафиксировано 92 случая АЧС в разных регионах. Этот показатель превысил антирекорд 2016 года – 91 вспышка.

Согласно данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на конец июля этого года компенсация стоимости изъятых в случае АЧС свиней превысила 16 млн гривен.

Кроме того, на карантинные мероприятия с 2012 года израсходовано более 14 млн гривен.

Убытки специализированных свиноводческих хозяйств оцениваются более чем в 125 млн гривен.