В Украине от осложнений кори умер студент-медик

Источник: Корреспондент.net

В результате осложнений от кори 9 февраля умер студент Винницкого национального медицинского университета. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает студенческий совет Винницкой области в Facebook.

"9 февраля в результате осложнений от кори - коревой пневмонии - умер студент Винницкого национального медицинского университета Бутенко Сергей", - говорится в сообщении.