29.06.2018
В Украине откроют посольство Ирландии
Источник: Корреспондент.net
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам визита в Ирландию сообщил об открытии в Украине посольства этого государства.
"Визит в Ирландию запомнится многими моментами и результатами... Среди результатов поездки - договоренность об открытии в скором времени в Украине посольства Ирландии", - сообщил Климкин на своей странице в Facebook.
Министр добавил, что Украина и Ирландия имеют "действительно историческую связь", а в самой Ирландии всегда поддерживали украинцев.
"Когда произошла Чернобыльская катастрофа, министр иностранных дел Саймон Коуэн занимался сбором средств для помощи Украине. Сегодня украинская община Ирландии много делает для защиты Украины, поддерживая наших военных и помогая ветеранам", - отметил министр.
Ирландия заявила о неуклонной поддержке санкций против России и готовности отстаивать интересы Украины в Европейском союзе, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
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