В Украине откроют посольство Ирландии

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам визита в Ирландию сообщил об открытии в Украине посольства этого государства.

"Визит в Ирландию запомнится многими моментами и результатами... Среди результатов поездки - договоренность об открытии в скором времени в Украине посольства Ирландии", - сообщил Климкин на своей странице в Facebook.