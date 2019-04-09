09.04.2019
В Украине открыли первый участок бетонной дороги
Источник: Корреспондент.net
В Полтавской области открыли движение по участку цементобетонной дороги на трассе Днепр - Решетиловка. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог региона во вторник, 9 апреля.
"Только что открыли движение по одному из участков построенной цементобетонной дороге в Кобеляцком районе! Пока разрешили движение по 1,7 км по правому проезду автодороги Н-31 Днепр - Решетиловка", - говорится в сообщении.
Согласно планам Мининфраструктуры, стратегический четырехполосный автобан Киев - Днепр, частью которого является участок трассы в пределах Полтавской области, планируется сдать до конца 2021 года.
По информации министерства, на реализацию государственного инвестиционного проекта по улучшению состояния автодороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка на протяжении последних двух лет направлены рекордный объем средств: в 2017 году - 252 млн грн, в 2018 - 1 млрд 41 млн грн, в 2019 году планируется профинансировать 800 млн грн.
Отметим, толщина дорожной одежды бетонной дороги вместе с уплотненным и стабилизированным грунтом - почти 1,5 м. Верхний слой (тяжелый бетон) - 26 см. На продольных и поперечных швах тяжелого бетона на глубине 13 см укладывают армирующие элементы - закладные штыри. Они не дают бетонным плитам сдвигаться после нарезки швов.
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