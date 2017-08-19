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19.08.2017

В Украине открыли спецдиапазон для внедрения 4G

Источник: КорреспонденТ.net

Кабинет министров Украины открыл диапазон 1800 МГц для внедрения радиотехнологии четвертого поколения. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина в субботу, 19 августа.

 

"Правительство внесло изменения в план использования радиочастотного ресурса Украины. В частности, принято решение о гармонизации спектра для систем подвижной (мобильной) связи четвертого поколения в диапазоне 1800 МГц", – говорится в сообщении.

Как сообщили в Кабмине, открытие диапазона 1800 МГц для внедрения радиотехнологии 4G позволит стимулировать развитие отечественной сферы телекоммуникаций, цифровой экономики, будет способствовать повышению инвестиционного климата Украины.

"Уже к концу нынешнего года предполагается проведение тендера на выдачу 4G-лицензий. Ожидаемые поступления в государственный бюджет составят минимум 3,975 млрд грн", – отметили в Кабмине.

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