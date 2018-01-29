В Украине отмечается 100-летие боя под Крутами

Источник: 112.ua

Столетие боя под Крутами в Украине отмечается в понедельник, 29 января. В связи с этим в столице и регионах запланирован ряд мероприятий.

Так, в 12:00 в Киеве на Лукьяновском кладбище состоится чествование памяти Владимира Наумовича и Владимира Шульгина, погибших в бою с большевиками под станцией Круты. Также будут возложены цветы к могиле украинских поэтов Александра Олеся и Олега Кандыбы (Ольжича), которые перезахоронены на Лукьяновском кладбище.

Кроме того, состоится реконструкция боя на заводе Арсенал. В 18:30 актеры воссоздадут события, которые происходили в конце января 1918 года.

После реконструкции состоится традиционный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы, посвященный героям Крут.