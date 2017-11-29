29.11.2017
В Украине отменили госрегистрацию сериала "Сваты"
Источник: 112.ua
Государственное агенство по вопросам кино отменило государственную регистрацию всех сезонов сериала "Сваты", сообщил глава агенства Филипп Илиенко на своей странице в Facebook.
"Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", - написал он.
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