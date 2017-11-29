В Украине отменили госрегистрацию сериала "Сваты"

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"Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", - написал он.

Государственное агенство по вопросам кино отменило государственную регистрацию всех сезонов сериала "Сваты", сообщил глава агенства Филипп Илиенко на своей странице в Facebook.

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