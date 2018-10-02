02.10.2018
В Украине падает добыча угля
Источник: Корреспондент.net
В Украине в сентябре добыча угля снизилась с 2804,1 тыс. тонн до 2781,6 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности, пишет УНН во вторник, 2 октября.
Отмечается, что добыча энергетического и коксующегося угля в Украине за 30 дней сентября сократилась на 22,5 тыс. тонн или 0,8% по сравнению с данными за август.
Общая добыча увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,3% и составляет 2781,6 тыс. тонн.
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