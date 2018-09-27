В Украине по запросу РФ арестовали известного банкира

Источник: Корреспондент.net

Украинские правоохранители по запросу России задержали в Киевской области экс-владельца российского банка Пушкино Алексея Алякина.

В России Алякин был заочно арестован еще в марте 2016 года. Российские правоохранители подозревают его в мошенничестве в особо крупном размере.

В Украине он является владельцем строительной компании Прогрес Буд, зарегистрированной в городе Борисполь Киевской области.

Отмечается, что в 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля текущего года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.

9 августа Алякин был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины на 79-м километре автодороги Киев - Одесса.

"В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений. Согласно запросу, разыскиваемый - гражданин Российской Федерации", - сказано в материалах суда.

В связи с этим прокуратура просила суд арестовать подсудимого.

Защита бизнесмена просила отпустить его под домашний арест, апеллируя к тому, что Алякину необходимо стационарное лечение, он имеет прочные социальные связи, находится в гражданском браке и является единственным кормильцем, а также поддерживает Украину в вооруженном конфликте на Донбассе.

Кроме того, защита утверждает, что бизнесмен проходил службу в добровольческих подразделениях Арата и Айдар, обеспечивал участников АТО работой и жильем. В связи с данными обстоятельствами, в случае выдачи российским силовикам экс-банкир может быть подвергнут преследованию по политическим мотивам. Алякин также заявил, что считает себя гражданином Украины.

Однако, суд применил в отношении подсудимого меру пресечения в виде содержания под стражей (экстрадиционный арест) до вынесения решения Генеральной прокуратурой Украины о его выдаче и фактической передаче РФ, но не более 12 месяцев, то есть не позднее 15 сентября 2019 года.