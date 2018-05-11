В Украине подорожали бензин и дизтопливо

Источник: Корреспондент.net

За последние два дня в некоторых сетях АЗС Украины поднялись розничные цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщает Еnkorr со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка в пятницу, 11 мая.

В частности, подорожали на 0,35-0,55 грн./л все виды топлива на станциях Олас: А-92 – до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,95 грн/л, А-95+ – до 29,95 грн/л, ДТ – до 26,80 грн/л.

В сети Glusco бензины и дизельное топливо подорожали на 0,15 грн/л. Такие сети как «Автотранс» и Jazz Oil повысили цены на 15-40 коп./л.

При этом средние цены по стране 11 мая снизились на 1 коп./л.

Также отмечается, что операторы оптового рынка дизтоплива повысили цены в среднем на 530 грн/т.

"Рост цен был спровоцирован скачком европейских котировок топлива, которые накануне выросли на $26-27/т. Участники рынка отмечают, что на данный момент проблем с наполнением рынка дизтопливом не наблюдается", – говорится в сообщении.