В Украине подорожали ж/д билеты - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В Украине с 1 апреля 2018 года повышается тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении на 1%. Такое повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов, сообщает Центр транспортных стратегий.

Соответствующие коэффициенты были зафиксированы приказом Министерства инфраструктуры от 19 марта 2012 года и изменениями в тарифах, внесенными приказом ведомства от 21 июля 2014 года. Так, с 1 по 27 апреля применяется коэффициент 1,02 (в марте применялся коэффициент 1,01), а в период майских праздников - с 28 апреля по 8 мая - коэффициент 1,03.

Согласно информации издания, уже 9 мая (и только в этот день) билет можно будет купить со скидкой 20%. Дешевле приобрести железнодорожный проездной документ можно только 31 декабря, когда применяется коэффициент 0,7.