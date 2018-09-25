В Украине подсчитали неформально занятое население

Источник: Корреспондент.net

В первом полугодии 2018 года количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 3,552 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Отмечается, что за год количество неформально занятых сократилось на 1% (с 3,661 млн человек).

Так, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве доля неформально занятых составляла 42,9%, в промышленности - 5,7%, в строительстве - 15,3%, в торговле - 18,5%.