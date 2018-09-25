25.09.2018
В Украине подсчитали неформально занятое население
Источник: Корреспондент.net
В первом полугодии 2018 года количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 3,552 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
Отмечается, что за год количество неформально занятых сократилось на 1% (с 3,661 млн человек).
Так, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве доля неформально занятых составляла 42,9%, в промышленности - 5,7%, в строительстве - 15,3%, в торговле - 18,5%.
Новости раздела
Украина
24.09.2018
Пьяный экс-глава милиции устроил ДТП на Закарпатье
У бывшего правоохранителя обнаружили в крови 0,8 промилле алкоголя. В результате аварии повреждено три автомобиля.
Украина
24.09.2018
Нафтогаз повысил цены на газ для промышленности
Стоимость газа для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из госбюджета на октябрь выросла более, чем на девять процентов.
Украина
24.09.2018
В Украине сократилась безработица
Количество занятого населения во II квартале текущего года составило 16,5 млн человек. В то же время безработными были полтора миллиона человек.
Украина
24.09.2018
Силовики усилят патрулирование Одесской области
Создается постоянная мониторинговая группа, которая будет отслеживать ситуацию по работе с общественными организациями.
Украина
24.09.2018
В Украине импорт авто вырос почти на треть
Более половины легковых автомобилей были импортированы из стран Евросоюза. Их общая стоимость составила 617 миллионов долларов.
Украина
24.09.2018
Украинские гимнастки завоевали бронзу на чемпионате мира в Болгарии
Шестеро украинских гимнасток завоевали бронзу в Болгарии. Фото: Федерация гимнастики Украины
Украина
23.09.2018
Как будут жить украинцы через 5 лет: МВФ сделал обнадеживающий прогноз
Прогнозируют рост ВВП Украины через 2023 году в 1,5 раза
Украина
23.09.2018
Три украинских "миллионника" попали в рейтинг самых опасных городов мира
Всего в рейтинге 327 городов
Украина
23.09.2018
Бьют все рекорды: цены на морковь и свеклу взлетели более чем на треть
В Украине значительно подорожали свекла и морковь.
Украина
23.09.2018
Радикалы из С14 провели файерный марш в Киеве
"Марш здоровой молодежи" был направлен на поддержку здорового образа жизни и против так называемых "наливаек".
Украина
23.09.2018
Луценко рассказал, когда уйдет из Генпрокуратуры
Генпрокурор заявил, что не будет участником избирательного штаба Петра Порошенко и "отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов".
Украина
23.09.2018
Киев направил два корабля ВМС в Азовское море
Проход из Черного в Азовское море будет происходить через контролируемый россиянами Керченский пролив.
Украина
23.09.2018
В Одессе протестуют под зданием областной полиции
Протестующие требуют отставки руководителей полиции и прокуратуры области, а также эффективно расследовать нападения на активистов.
Украина
23.09.2018
Украинские военные корабли прошли Керченский мост
Параллельно с этим самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива.
Украина
23.09.2018
Варфоломей: Украина получит автокефалию
Говоря о критике со стороны России относительно позиции Варфоломея об автокефалии УПЦ, патриарх заявил: "Мы не боимся угроз".
Украина
22.09.2018
Порошенко ожидает вмешательство РФ в выборы президента Украины
Переговоры один на один длились больше шести часов и были тяжелыми, но результативными, рассказал Лукашенко.
Украина
22.09.2018
Рейтинг Путина пострадал из-за санкций – Порошенко
Цель санкций состоит в том, чтобы удерживать Владимир Путина за столом переговоров, отметил президент Украины.
Украина
21.09.2018
Активистка Гандзюк перенесла 11 операций после покушения и до сих пор в реанимации
"Екатерина до сих пор в реанимации", - муж потерпевшей
Украина
21.09.2018
Госдолг в августе сократился на $860 миллионов
В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 91 млрд грн, или на 4,2%, - до 2,12 трлн грн.
Украина
21.09.2018
По консулу Венгрии есть два сценария - Климкин
Глава МИД назвал два варианта развития событий по высылке консула Венгрии после публикации видео с раздачей венгерских паспортов в Берегово.
Украина
21.09.2018
Военные ВСУ освободили хутор в Луганской области
Украинские военные освободили хутор Вильный, который находился под контролем сепаратистов. Операция прошла без потерь среди бойцов ВСУ.
Украина
21.09.2018
МВФ предлагает Киеву приватизировать таможню
Украине необходимо пересмотреть отношение к перечню объектов, которые якобы невозможно приватизировать.