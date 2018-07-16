В Украине подтвердили четвертый случай дифтерии

Источник: Корреспондент.net

В Украине врачи подтвердили четвертый случай заболевания с диагнозом дифтерия. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

В частности, отмечено, что в Черниговской области дифтерией заболел 11-летний мальчик. Его госпитализировали в Нежинскую районную больницу 13 июля и вечером того же дня перевезли в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы, доложили в Минздраве.

"Ему ввели противодифтерийную сыворотку, однако мальчик продолжает оставаться в реанимационном отделении. Тяжесть состояния обусловлена осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы и проблемами со свертываемостью крови", - говорится в сообщении.

По информации ведомства 14 июля врачи обследовали 18 человек, среди них у четырех членов семьи мальчика (матери, отца, сестры и брата) обнаружили клинические признаки дифтерии, исследования продолжаются.

"Двое детей и мать госпитализированы в Нежинскую центральную районную больницу, их состояние стабильное, детям введена противодифтерийная сыворотка", - отметили в министерстве.