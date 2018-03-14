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14.03.2018

В Украине предлагают создать Министерство по делам семьи

Источник: Українські новини

В Украине должно появиться учреждение, которое должно будет заниматься вопросами усиления института семьи и его защиты, а также формированием государственной семейной политики, основанной на украинских традиционных ценностях.

Такое обращение в соответствующие государственные органы направили участники Всеукраинского форума семьи, состоявшегося 14 марта в НЦ "Украинский дом" по инициативе ряда общественных организаций и Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

В качестве рабочих вариантов было предложено создание Министерства или государственного агентства по делам семьи или же введение института правительственного уполномоченного по вопросам семьи.

"Сейчас в исполнительной власти отсутствует организация, которая занималась бы семьей напрамую. Нет ни одного министерства, в названии которого присутствовало бы слово "семья". Мы призвали сегодня правительство к тому, чтобы создать государственное агентство, государственную службу по вопросам семьи, которые бы координировали государственные усилия, усилия местного самоуправления", - заявил координатор форума депутат Верховной Рады Украины Павел Унгурян.

В частности, участники форума отметили, что такая необходимость обусловлена прежде всего катастрофической статистикой разводов, демографическим кризисом, печальной статистикой в отношении сиротства и безответственного отцовства, внедрением "гендерной терминологии" в законодательство Украины, попытками упростить процедуру разводов и прочим.

Среди необходимых шагов, способствующих защите института семьи участники форума подчеркнули необходимость сохранить в Конституции Украины дефиницию брака как союза мужчины и женщины; не допустить принятия антисемейных законодательных решений, позволяющих пропагандировать нетрадиционное сексуальное поведение в качестве нормы; начать распространение образовательных программ для школ и университетов, которые будут готовить украинскую молодежь к ответственному вступлению в брак; рекомендовать правительству подготовить и утвердить государственную программу по защите семьи.

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