В Украине примерно на треть вырос уровень восприятия коррупции

Источник: Корреспондент.net

В Украине в последние два года более чем на треть вырос уровень восприятия взяточничества и коррупции, говорится в отчете международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Согласно результатам проведенного PwC опроса, в 2018 году со случаями коррупции и взяточничества столкнулись 73% украинских компаний - в сравнение с 56% респондентами в 2016 году. При этом в мире это показатель в среднем составляет 25%.

Треть опрошенных компаний в Украине заявили, что в последние два года получали предложения дать взятку. В целом, почти половина респондентов считает, что имела дело с экономическими преступлениями - на 5% больше, чем два года назад. По данным PwC, самыми распространенными из таких преступлений в Украине остаются, наряду с коррупцией и взятками, незаконное присвоение активов (62% в 2016 году, 46% - в 2018 году) и мошенничество в сфере закупок (25% и 33%).

Убытки от мошенничества - до 50 млн долларов

Помимо коррупции, согласно опросу, за последние два года сильно выросло число случаев мошенничества в сфере работы с персоналом (с 4% до 33%). О фактах еще одного типа экономических преступлений - в киберпространстве - сообщила треть респондентов, что на 7% больше, чем в 2016 году. При этом 12% опрошенных компаний указали, что из-за экономических преступлений потерпели убытки на сумму от 1 до 50 млн долларов.

В опросе PwC приняли участие более 7 тысячи респондентов в 123 странах мира. Под экономическими преступлениями в исследовании понимаются действия, которые оцениваются в качестве таковых самими компаниями, а не правоохранительными органами. При этом они не обязательно оформлены в уголовные дела. В PwC отмечают, что из полученных данных нельзя сделать однозначный вывод - растет ли объективный уровень экономической преступности или повышается выявляемость ее компаниями.