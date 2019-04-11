В Украине приостановили выдачу биометрических паспортов

Источник: Корреспондент.net

Государственное предприятие Документ приостановит работу с 27 апреля по 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Так, с 17:00 27.04.19 по 08:00 02.05.19 - все центры Паспортный сервис – на оформление и выдачу биометрических документов (заграничный паспорт, ID-карта, Вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам

В предприятии просят извинения за неудобства и учесть эту информацию при планировании оформления биометрических документов и их получении при путешествиях за границу в эти даты.

О возобновлении работы будет сообщено дополнительно на сайте. Оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование – будет осуществляться в штатном режиме.