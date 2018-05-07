В Украине продажи б/у автомобилей выросли на 85%

Источник: Корреспондент.net

В Украине первичные регистрации подержанных легковых автомобилей в январе-апреле текущего года выросли на 85% по сравнению с тем же периодом 2017 года – до 25,2 тысяч единиц. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром в понедельник, 7 мая.

При этом в апреле первичную регистрацию прошли 6,5 тысяч б/у авто, что на 44% превысило показатель апреля-2017, тогда как регистрации новых авто выросли только на 5% – до 6,8 тысяч.

"Активному пополнению национального автопарка б/у иномарками способствует действие пониженных акцизов на импорт таких легковых автомобилей, под которые в этом году попадают машины возрастом до восьми лет", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество импортного секонд-хенда приходится на автомобили Volkswagen, которых в апреле зарегистрировано 1004 единиц, что составило 62% общего объема регистраций таких авто (с учетом новых).

На второй позиции Renault c результатом 888 б/у авто – на 31% больше, чем новых авто этой марки.

Автомобили с пробегом марки Skoda получили 592 регистрации, что на 54% больше, чем новые; подержанных авто Ford зарегистрировано 485 единиц – две трети от общего количества апрельских продаж марки.

Замыкает пятерку б/у лидеров Opel, которых зарегистрировано 349 единиц против 16 новых.