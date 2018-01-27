В Украине проверят всех, кто получил гражданство

Источник: Корреспондент.net

Государственная миграционная служба (ГМС) ведет проверку всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости Украины. Об этом в субботу, 27 января, во время заседания коллеги МВД сказал глава ведомства Максим Соколюк.

По его словам, зафиксированы случаи, когда суды принимают решения о проживании в Украине на основании фейковых справок о проживании в Украине до 1991 года, выданных сотрудниками миграционной службы, что дает основание для незаконного получения иностранцами украинского гражданства.

"Начата работа по полной проверке оснований получения украинского гражданства за все годы независимости. Особое внимание будет уделено получению гражданства по нововыявленным свидетельствам о рождении лица и на основании решений судов об установлении факта проживания в Украине до 1991 года", – сказал Соколюк.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что такие случаи недопустимы.

"Я хочу всем работникам ГМС сказать, что мы с этим не будем мириться. В ближайшее время мы сделаем определенные выводы, и вас ждет серьезная кадровая работа, в том числе по лазейкам, которые возникли, и как их предотвратить. Такие случаи не являются системными, но миграционная система, гражданство Украины, паспорта – это должна быть скала, по которой можно забраться только по закону", – подчеркнул он.

Отметим, что в рейтинге гражданств-2018 Украина заняла 44 место, поднявшись за год на 14 позиций. В списке стран СНГ Украина получила лидирующую позицию.