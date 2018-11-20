В Украине расходы на субсидии снизились в три раза

Источник: Корреспондент.net

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-октябре 2018 года составила 1,164 млрд грн, что в три раза (или на 2,328 млрд грн) ниже показателя января-октября 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отмечено, что показатели приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей.

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 3 млн 865,9 тыс. домохозяйств, что на 52,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкоммуслуг на одну семью в октябре-2018 увеличился на 57,8% по сравнению с октябрем-2017 и составил 538,9 грн.

Кроме того, как следует из данных ведомства, в октябре субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 1 млн 497,1 тыс. домохозяйств, что на 42,8% меньше, чем в сентябре.